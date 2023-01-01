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Чудо в Восточном Техасе
Miracle in East Texas
Чудо в Восточном Техасе, 2019
2019 / Канада / США
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2019
Возраст
18+
Режиссер
Кевин Сорбо
В ролях
Тайлер Мэйн
Джон Ратценбергер
Кевин Сорбо
Луис Госсет мл.
Гвинит Уолш
Все актеры и съемочная группа
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IMDb
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2 постера
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