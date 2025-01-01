Фанатам «Настоящего детектива» точно зайдет этот сериал 2020 года: снят по роману Стивена Кинга

Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов

В тизере к 3 сезону сериала «Кольца власти» показали самое мощное оружие Средиземья: толкинисты сразу его узнают (видео)

100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список

Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай

Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»

«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда

«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»