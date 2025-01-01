Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Постоянная картина Постоянная картина, 2023: актеры и роли

Постоянная картина, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Laura Ferrés Laura Ferrés
В ролях
María Luengo Розарио Ортега Rosario Ortega Долорес Мартинес Dolores Martínez Claudia Fimia Saraida Llamas
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Нагиев отправит мажора не в прошлое, а на завод: смысл названия фильма «Колбаса» не так очевиден
Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6
«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше