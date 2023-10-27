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Do Not Expect Too Much of the End of the World
Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii
Do Not Expect Too Much of the End of the World, 2023
2023 / Хорватия / Франция / Германия / Люксембург / Румыния / Швейцария / Великобритания
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Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
2 часа 43 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
27 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Раду Жуде
В ролях
Нина Хосс
Дорина Лазар
Анди Васлуяну
Уве Болл
София Николаеску
Все актеры и съемочная группа
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голосов
7.4
IMDb
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1 постер
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