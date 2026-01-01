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Никодим Унгуряну
Nicodim Ungureanu
Киноафиша
Персоны
Никодим Унгуряну
Никодим Унгуряну
Nicodim Ungureanu
Дата рождения
7 ноября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Новый год, который так и не наступил
(2024)
7.3
Не жди слишком многого от конца света
(2023)
7.1
21 Rubies
(2023)
Фильмография Никодим Унгуряну
4.5
Тандари
Tandari
комедия
2025, Румыния
5.7
Planurile Iubirii (Love Plans)
Planurile Iubirii (Love Plans)
комедия
2025, Румыния
5.7
La Snagov
La Snagov
драма
2024, Румыния
7.6
Новый год, который так и не наступил
The New Year That Never Came
драма
2024, Румыния
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7.3
Не жди слишком многого от конца света
Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii
комедия
2023, Хорватия / Франция / Германия / Люксембург / Румыния / Швейцария / Великобритания
7.1
21 Rubies
21 de rubini
драма
2023, Румыния
6.9
Visul
Visul
комедия
2023,
5.7
Безумное кино для взрослых
Babardeala cu bucluc sau porno balamuc
драма, комедия
2021, Румыния / Хорватия / Чехия / Люксембург
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Новости о Никодим Унгуряну
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