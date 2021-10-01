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Катя Паскарю
Катя Паскарю
Katia Pascariu
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Катя Паскарю
Katia Pascariu
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Дата рождения
15 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Катя Паскарю
Родилась 15 августа 1983 года. Бухарест, Румыния.
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Фильмография Катя Паскарю
Безумное кино для взрослых
драма, комедия
2021, Румыния / Хорватия / Чехия / Люксембург
4.0
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