Киноафиша Фильмы Не жди слишком многого от конца света Не жди слишком многого от конца света, 2023: актеры и роли

Не жди слишком многого от конца света, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Раду Жуде Раду Жуде Radu Jude
В ролях
Нина Хосс Нина Хосс Nina Hoss Дорина Лазар Dorina Lazăr Анди Васлуяну Andi Vasluianu Уве Болл Уве Болл Uwe Boll София Николаеску Sofia Nicolaescu Шербан Павлу Serban Pavlu Никодим Унгуряну Nicodim Ungureanu
