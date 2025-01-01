Меню
Киноафиша Фильмы MMXX MMXX, 2023: актеры и роли

MMXX, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристи Пую Кристи Пую Cristi Puiu
В ролях
Bianca Cuculici Bianca Cuculici Laur Bondarenco Laur Bondarenco Otilia Panaite Otilia Panaite Дориан Богута Dorian Boguta Драгош Букур Dragoș Bucur
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
