«Все выглядит безупречно», но есть к чему придраться: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вовсе не идеальное

«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге

В тизере к 3 сезону сериала «Кольца власти» показали самое мощное оружие Средиземья: толкинисты сразу его узнают (видео)

Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»

Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й

Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)

«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче

«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана