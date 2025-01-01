Меню
Otta, 2023: актеры и роли

Режиссер
Resul Pookutty Resul Pookutty
В ролях
Асиф Али Asif Ali Адиль Хуссэйн Адиль Хуссэйн Adil Hussain Мамта Мохандас Mamta Mohandas Сатхьярадж Сатхьярадж Sathyaraj Дивья Дутта Divya Dutta Арджун Ашокан Arjun Ashokan Индранс Indrans Индраджит Сукумаран Indrajith Sukumaran Ренджи Паникер Renji Panicker
