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Келiнжан 2
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Kelinzhan 2

Келiнжан 2, 2023

2023 / Казахстан
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О фильме

Енешка Кулимхан апай отправляется в Турцию на отдых, оставляя старшую келинку Айсару ответственной за главные обязанности в семье. С новой должностью сбылась мечта Айсары, о которой она давно мечтала. Она быстро превращается в строгую и коварную енешку. Однако идеальное течение жизни Айсары нарушает странный сон, который посещает ее. Во сне она видит покойного мужа Кулимхан апай, который зовет ее к себе. Вначале Айсара не обращает на этот неприятный сон внимания. Но каждую ночь она снова и снова видит этот сон. Чтобы понять значение этого сна, Айсара обращается за помощью к местной гадалке. Та толкует, что этот сон может быть предвестником недобрых событий, включая возможную утрату. Гадалка даже предрекает, что смерть может наступить через шесть дней. Сильно испуганная, Айсара отправляется в мечеть, чтобы получить совет от имама о том, как лучше подготовиться к смерти. Имам советует ей приложить усилия для совершения добрых дел и поступков. С этого момента Айсара резко меняет свою жизнь.

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Год выпуска 2023
Премьера в мире 19 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ернар Нургалиев
Ернар Нургалиев
В ролях
Дарига Бадыкова
Нургуль Мынгатова
Рустем Жаныаманов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Келiнжан 2 1 постер
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