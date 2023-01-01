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Ернар Нургалиев
Ернар Нургалиев Yernar Nurgaliyev
Киноафиша Персоны Ернар Нургалиев

Ернар Нургалиев

Yernar Nurgaliyev

Дата рождения
30 апреля 1985
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец

Популярные фильмы

Брат или брак
Брат или брак (2017)
6.2
Жаным, ты не поверишь!
Жаным, ты не поверишь! (2019)
6.2
Alga/На старте
Alga/На старте (2020)
0

Фильмография Ернар Нургалиев

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Режиссер 4
Вперед!
Вперед! Алға
драма, спорт, криминал 2022, Казахстан
Alga/На старте
Alga/На старте Alga/Na starte
криминал, драма 2020, Казахстан
Жаным, ты не поверишь! 6.2
Жаным, ты не поверишь!
комедия 2019, Казахстан
Брат или брак 6.2
Брат или брак Brat ili Brak
комедия 2017, Казахстан
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