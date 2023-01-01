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О персоне
Фильмография
Ернар Нургалиев
Yernar Nurgaliyev
Киноафиша
Персоны
Ернар Нургалиев
Ернар Нургалиев
Yernar Nurgaliyev
Дата рождения
30 апреля 1985
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Популярные фильмы
Брат или брак
(2017)
6.2
Жаным, ты не поверишь!
(2019)
6.2
Alga/На старте
(2020)
0
Фильмография Ернар Нургалиев
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Спорт
Год
Все
2022
2020
2019
2017
Все
4
Фильмы
4
Режиссер
4
Вперед!
Алға
драма, спорт, криминал
2022, Казахстан
Alga/На старте
Alga/Na starte
криминал, драма
2020, Казахстан
6.2
Жаным, ты не поверишь!
комедия
2019, Казахстан
Смотрите на
6.2
Брат или брак
Brat ili Brak
комедия
2017, Казахстан
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