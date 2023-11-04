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Келинжан 2 - трейлер
Киноафиша Трейлеры Келинжан 2. Трейлер

Келинжан 2. Трейлер

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Дата публикации: 4 ноября 2023
Келинжан 2 – Енешка Кулимхан апай отправляется в Турцию на отдых, оставляя старшую келинку Айсару ответственной за главные обязанности в семье. С новой должностью сбылась мечта Айсары, о которой она давно мечтала. Она быстро превращается в строгую и коварную енешку. Однако идеальное течение жизни Айсары нарушает странный сон, который посещает ее. Во сне она видит покойного мужа Кулимхан апай, который зовет ее к себе. Вначале Айсара не обращает на этот неприятный сон внимания. Но каждую ночь она снова и снова видит этот сон. Чтобы понять значение этого сна, Айсара обращается за помощью к местной гадалке. Та толкует, что этот сон может быть предвестником недобрых событий, включая возможную утрату. Гадалка даже предрекает, что смерть может наступить через шесть дней. Сильно испуганная, Айсара отправляется в мечеть, чтобы получить совет от имама о том, как лучше подготовиться к смерти. Имам советует ей приложить усилия для совершения добрых дел и поступков. С этого момента Айсара резко меняет свою жизнь.
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0.0 Келинжан 2
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