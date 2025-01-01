Меню
Киноафиша
Фильмы
Джон Крэнко: Ромео и Джульетта
Джон Крэнко: Ромео и Джульетта, 2018: актеры и роли
Режиссер
Джон Кранко
John Cranko
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Новый ухажер из прошлого и смертельная угроза: что покажут в 5 сезоне «Спасской»
Почему режиссер советского «Шерлока Холмса» пожалел о роли для Михалкова: на съемках дело дошло до грубости и криков
6% на Rotten Tomatoes и пес, который читает рэп: 3 худшие «продолжения» «Титаника», снятые без спроса — лучше бы не снимали
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
Из третьего «Холопа» убрали ключевую героиню: все разрешилось в первый день съемок
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
«Ты мне всю жизнь поломал!»: экс-сотрудник полиции «сцепился» с Устюговым — причина в «Ментовских войнах»
