Фильмы
Nassim
Nassim, 2023: актеры и роли
В ролях
Ahmed Abdelrazaq
Ahmed Abdelrazaq
Hassan Rajab
Hassan Rajab
Mahmoud Al qatan
Mahmoud Al qatan
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Так вот кто убил родителей Рей? Оглушительное признание героя так и не показали в финале «Звездных войн»
«Эта коммуналка — просто прикрытие»: в Сети вычислили, что не так с комнатой Гоши и почему там нет кровати
Вышел 5 эпизод «Чужой: Земля», а их всего 8 — финал уже близко: вот даты выхода оставшихся серий
Тест на зоркость: в «Истории игрушек» есть отсылка на «Сияние» Кинга — за 30 лет ее заметил не каждый, а что насчет вас? (фото)
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так
Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно
Этот вопрос об одном фильме СССР поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: а вы бы смогли ответить? (тест)
«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)
Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер
Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе
«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»
