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Киноафиша Фильмы Между жизнью и смертью
4.0

Между жизнью и смертью

, 2003
Mezhdu zhiznyu i smertyu
Беларусь / боевик, приключения, драма / 18+
4.0

В ролях

Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Yan Shibko
Андрей Дударенко
Андрей Дударенко
Геннадий Фомин
Gold-Toothed
Анатолий Гурьев
Aleksandr Polyakov
Евгений Ивкович
Иван Мацкевич
Иван Мацкевич
Виктор Немец
Алексей Турович
Анатолий Котенёв
Анатолий Котенёв
Seryy
Геннадий Овсянников
Kostya
Александр Подобед
General
Aleksandra Katyer
Zhenya
Режиссер Дмитрий Зайцев
Сценарист Aleksandr Zajtsev
Композитор Mikhail Chekalin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2003
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Mezhdu zhiznyu i smertyu, Между жизнью и смертью, Between Life and Death

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 20 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3979 В жанре «боевик»  839 В жанре «приключения»  731 В жанре «драма»  1365 В фильмах Беларуси  7 В фильмах 2003 года  33
Обновлено 19 июля 2024

Отзывы о фильме

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