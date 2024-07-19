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Между жизнью и смертью
4.0
Между жизнью и смертью
, 2003
Mezhdu zhiznyu i smertyu
Беларусь / боевик, приключения, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
4.0
В ролях
Евгений Сидихин
Yan Shibko
Андрей Дударенко
Геннадий Фомин
Gold-Toothed
Анатолий Гурьев
Aleksandr Polyakov
Евгений Ивкович
Иван Мацкевич
Виктор Немец
Алексей Турович
Анатолий Котенёв
Seryy
Геннадий Овсянников
Kostya
Александр Подобед
General
Aleksandra Katyer
Zhenya
Режиссер
Дмитрий Зайцев
Сценарист
Aleksandr Zajtsev
Композитор
Mikhail Chekalin
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Беларусь
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2003
Производство
Беларусьфильм
Другие названия
Mezhdu zhiznyu i smertyu, Между жизнью и смертью, Between Life and Death
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Рейтинг фильма
4.0
Оцените
20
голосов
4
IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге
3979
В жанре «боевик»
839
В жанре «приключения»
731
В жанре «драма»
1365
В фильмах Беларуси
7
В фильмах 2003 года
33
Обновлено 19 июля 2024
Отзывы о фильме
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