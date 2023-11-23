Мелани Тьерри и Жиль Леллуш выживают близ Антарктиды в трейлере фильма «Остров изгоев»

Компания Global Film представила дублированный трейлер французского триллера о выживании «Остров изгоев». В российском прокате картина появится 11 января 2024 года. Главные роли исполнили номинанты на премию «Сезар» Жиль Леллуш и Мелани Тьерри. В основу фильма лег книжный бестселлер выдающейся путешественницы Изабель Отисье.

По сюжету, любящие друг друга супруги отправляются в идиллическое путешествие к Южному полюсу, однако это романтическое времяпрепровождение на фоне величественных морских и пустынных пейзажей оборачивается неистовой борьбой за выживание, когда яхта главных героев оказывается сокрушена под напором шторма. Пара оказывается в пустынной местности, где царит холодный и устрашающий покой. Не имея связи с цивилизацией, они вынуждены добывать себе пропитание и искать дорогу к спасению. Полагаться супруги могут только на себя, любовь друг к другу и свою волю к жизни.

Режиссером и сценаристом является Тома Бидеген, ранее принимавший участие в создании таких признанных картин, как «CODA: Ребенок глухих родителей» (2020) и «Пророк» (2009). Съемки прошли в Исландии.