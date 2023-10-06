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Постер фильма Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х
6.4
Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х - Трейлер
Киноафиша Фильмы Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х
6.4

Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х

, 2023
Yellow Door: '90s Lo-fi Film Club
Южная Корея / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х
6.4
Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х - Трейлер
Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х  Трейлер

В ролях

Пон Чжун-хо
Пон Чжун-хо
Self
У Хён
Self
Рен Ханами
Hun-A
Рен Ханами
Hun-A
Steven Lim
Lee Hyuk-rae
Steven Lim
Lee Hyuk-rae
Ан Нэ-сан
Self
Jong-tae Choi
Self
Lee Hyuk-rae
Self
Ji-Hoon Lim
Self
Режиссер Lee Hyuk-rae
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 октября 2023
Премьера в мире 6 октября 2023
Производство Broccoli Pictures
Другие названия
Yellow Door: '90s Lo-fi Film Club, Puerta Amarilla: Un cineclub de pelis B en los 90, Sarı Kapıdan Geçenler: Kore Sinemasının Yükselişi, Yellow Door: Clubul de film din anii '90, Yellow Door: Den koreanske filmbølgen, Yellow Door: l'ascesa del cinema coreano, Yellow Door: Laboratoire underground du cinéma coréen, Yellow Door: Looking for Director Bong's Unreleased Short Film, Żółte Drzwi: Koreański klub filmowy z lat 90., Жовті двері: Корейський кіноклуб 90-х, ノランムン: 韓国シネフィル・ダイアリー, 黄色大门：世纪末电影狂日记, 노란문: 봉준호 감독의 미공개 단편 영화를 찾아서

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 6 октября 2023

Трейлеры фильма

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Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х - Трейлер
Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х Трейлер
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