Желтая дверь: Клуб лоу-фай 90-х, 2023

Другие названия

Yellow Door: '90s Lo-fi Film Club, Puerta Amarilla: Un cineclub de pelis B en los 90, Sarı Kapıdan Geçenler: Kore Sinemasının Yükselişi, Yellow Door: Clubul de film din anii '90, Yellow Door: Den koreanske filmbølgen, Yellow Door: l'ascesa del cinema coreano, Yellow Door: Laboratoire underground du cinéma coréen, Yellow Door: Looking for Director Bong's Unreleased Short Film, Żółte Drzwi: Koreański klub filmowy z lat 90., Жовті двері: Корейський кіноклуб 90-х, ノランムン: 韓国シネフィル・ダイアリー, 黄色大门：世纪末电影狂日记, 노란문: 봉준호 감독의 미공개 단편 영화를 찾아서

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