Киноафиша Фильмы Фараон, Дикарь и принцесса Фараон, Дикарь и принцесса, 2022: актеры и роли

Фараон, Дикарь и принцесса, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мишель Осело Michel Ocelot
В ролях
Серж Багдассарян Serge Bagdassarian Оливье Клавери Olivier Claverie Мишель Элиас Michel Elias Изабель Жиард Аиса Маига Аиса Маига Aïssa Maïga Энни Мерсье Annie Mercier Бруно Павиот Bruno Paviot Христоф Россигнон Христоф Россигнон Christophe Rossignon Дидье Сандр Дидье Сандр Didier Sandre
