Киноафиша
Фильмы
Санремо
Санремо, 2020: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Вся информация о фильме
Режиссер
Мирослав Мандич
Miroslav Mandic
В ролях
Sandi Pavlin
Sandi Pavlin
Силва Чушин
Silva Cusin
Борис Кавацца
Boris Cavazza
Барбара Видович
Barbara Vidovic
Барбара Церар
Barbara Cerar
Юрий Древеншек
Jurij Drevenšek
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
