Он смотрел на жену и думал про королеву: кем на самом деле была Маргарита из «Мастера и Маргариты»

Линии Дейнерис и Джона Сноу загубили, но эти 3 персонажа получили достойный финал: редкость для 8 сезона «Игры престолов»

Тайну раскрыли фанаты: кто станет главным врагом Мандалорца и Грогу в новых «Звёздных войнах»

«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах

Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс

Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни

Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра

Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга

«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»

За 40 лет «Назад в будущее» видели многие, а как снимали — знают не все: машиной времени мог стать совсем другой предмет