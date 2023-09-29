Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
ЭТ - трейлер
Киноафиша Трейлеры ЭТ. Трейлер

ЭТ. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 сентября 2023
ЭТ – Обычная ссора подростков перетекает в родительский чат и приводит к серьезному конфликту. В это время в больнице девушка просит срочно провести операцию, но врач в страхе нарушить закон не решается ее сделать до полуночи, когда девушка станет совершеннолетней. Где-то в одной из квартир разворачивается откровенная история о мужчине, который втайне от жены начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют, но именно в этот день курс доллара сходит с ума. А безумный старик, тем временем, едет в другой город, чтобы встретиться с убийцей своего сына, чтобы тот ответил за все. Перед всеми ними встает вопрос выбора и принятия сложных решений, от которых зависит их жизнь.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.5 ЭТ
ЭТ драма, 2023, Россия
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Взвести курки - дублированный трейлер 02:23
Взвести курки  дублированный трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше