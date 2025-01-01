В Великобритании долго спорили, но определились: этот детектив с рейтингом RT 88% круче «Шерлока»

Аниме «Темный демон» держит в напряжении, как тетива лука перед выстрелом: сколько серий уже вышло и когда ждать развязки?

Эта ужасающая теория о герое «Офиса» делает культовый ситком триллером: от того, что он сделал, побегут мурашки

Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля

Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени

15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы

«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали

«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях

Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов

«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»