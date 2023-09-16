Мистер Дрессап: Магия воображения, 2023

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Роберт МакКаллум
Сценарист
Роберт МакКаллум, Jordan Christopher Morris
Композитор
Джонатан Голдсмит
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
29 сентября 2023
Премьера в мире
16 сентября 2023
Производство
Hawkeye Pictures, Marblemedia, Pyre Productions
Другие названия
Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe, Mr. Dressup: La magia de la fantasía, Saving Mr. Dressup, Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe Picture of Maple Leaf