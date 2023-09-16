Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мистер Дрессап: Магия воображения
8.8
Мистер Дрессап: Магия воображения - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мистер Дрессап: Магия воображения
8.8

Мистер Дрессап: Магия воображения

, 2023
Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe
Канада / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мистер Дрессап: Магия воображения
8.8
Мистер Дрессап: Магия воображения - Трейлер
Мистер Дрессап: Магия воображения  Трейлер

В ролях

Craig Baird
Self
Lilly Barnes
Self
Sandra Beech
Self
Deborah Bernstein
Self
Янник Биссон
Янник Биссон
Self
Graeme Blatherwick
Self
Chris Coombs
Self
Ernie Coombs
Self
Laura Coombs
Self
Mia Coombs
Self
Режиссер Роберт МакКаллум
Сценарист Роберт МакКаллум, Jordan Christopher Morris
Композитор Джонатан Голдсмит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 сентября 2023
Премьера в мире 16 сентября 2023
Производство Hawkeye Pictures, Marblemedia, Pyre Productions
Другие названия
Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe, Mr. Dressup: La magia de la fantasía, Saving Mr. Dressup, Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe Picture of Maple Leaf

Рейтинг фильма

8.8
Оцените 10 голосов
8.5 IMDb
Обновлено 26 сентября 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мистер Дрессап: Магия воображения - Трейлер
Мистер Дрессап: Магия воображения Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше