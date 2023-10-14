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Белгісіз батырлар
Киноафиша Фильмы Белгісіз батырлар Отзывы о фильме «Белгісіз батырлар»
Belgisiz batyrlar Белгісіз батырлар 2023 / Казахстан
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Отзывы о фильме «Белгісіз батырлар»

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smagulovakk 14 октября 2023, 10:29
Оценка
Отличная семейная комедия ,симбиоз современности и древности. Рекомендую! Казахстанское кино все таки имеет свою не повторимую изюминку и шарм. Отлично
14 октября 2023, 10:29 Ответить
Киноафиша.инфо 14 октября 2023, 13:48
в ответ на сообщение smagulovakk от 14 октября 2023, 10:29
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
14 октября 2023, 13:48 Ответить
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