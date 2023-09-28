Coco&Janbo, 2023

Только вышедший из тюрьмы Жанболат в попытках наладить свою жизнь возвращается к старым привычкам - воровству. И при нелепых обстоятельствах он встречает талантливую художницу Корлан. По воле судьбы Жанболат обязывается помогать ей с выставкой, находит у себя талант художника. Подготовка к выставке сближает двух молодых людей и они влюбляются друг в друга.Жанболату приходится жить в двух параллелях: жизнью вора и жизнью художника. Удастся ли ему покончить с прежним образом жизни и встать на путь любви?