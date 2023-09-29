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Coco&Janbo - трейлер
Киноафиша Трейлеры Coco&Janbo. Трейлер

Coco&Janbo. Трейлер

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Дата публикации: 4 ноября 2023
Coco&Janbo – Только вышедший из тюрьмы Жанболат в попытках наладить свою жизнь возвращается к старым привычкам - воровству. И при нелепых обстоятельствах он встречает талантливую художницу Корлан. По воле судьбы Жанболат обязывается помогать ей с выставкой, находит у себя талант художника. Подготовка к выставке сближает двух молодых людей и они влюбляются друг в друга.Жанболату приходится жить в двух параллелях: жизнью вора и жизнью художника. Удастся ли ему покончить с прежним образом жизни и встать на путь любви?
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User 29 сентября 2023, 12:07
Оценка
Где трейлер?
29 сентября 2023, 12:07 Ответить
Жансая Ибраймова 21 октября 2023, 20:00
Оценка
Өте керемет күлкілі кино барған адам өкінбейді😍😍😍
21 октября 2023, 20:00 Ответить
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