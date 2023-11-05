Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одержимые злом Одержимые злом
Киноафиша Фильмы Одержимые злом Отзывы о фильме «Одержимые злом»
Cuando acecha la maldad Одержимые злом 2023 / Аргентина / Уругвай
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Билеты от 300 ₽
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Одержимые злом»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Rye Rihehxux 5 ноября 2023, 13:11
Оценка
Отличный ужастик
5 ноября 2023, 13:11 Ответить
Киноафиша.инфо 5 ноября 2023, 18:44
в ответ на сообщение Rye Rihehxux от 5 ноября 2023, 13:11
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
5 ноября 2023, 18:44 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Полтергейст
Полтергейст 7 комментариев
Ниет 3 комментария
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 644 комментария
Повелитель ветра
Повелитель ветра 95 комментариев
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя 6 комментариев
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
Александрова терпела побои от актера: теперь читает нотации окружающим, хотя неадекватен в гневе
Как предохранялись женщины во времена царской России: от крестьянок до императриц
Не верится, что играла Тарханова: во время съемок этого фильма даже режиссер плевался
В СССР был звездой, а в США приходилось играть русских бандитов: незавидная участь советского гения
Ее обожали все в России: Шатунов должен был жениться на этой известной певице
«Любим друг друга»: Боярская назвала имя мужчины, который знает все ее «трещинки»
Нашел копию Аллочки: будете смеяться, увидев, на ком женился Майкл из «Универа»
Спектакль окончен: очередное достижение Алисы Тепляковой оказалось фикцией
Женщин с этими именами на Руси считали обреченными: приносили несчастья себе и близким
Далеко не красавец: на детское фото главного секс-символа России без смеха не взглянешь
Тест: кто из сериала «Волчонок» мог бы стать вашим идеальным парнем?
Добрый фильм с Джигарханяном больше не увидишь на ТВ: в СССР его любили и дети, и взрослые
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше