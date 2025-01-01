Меню
Фильмы
Amaar 4: Cin Kavmi
Amaar 4: Cin Kavmi, 2023: актеры и роли
Amaar 4: Cin Kavmi, 2023: актеры и роли
Режиссер
Угур Каплан
Ugur Kaplan
Гонка за атомной бомбой начинается: сериал «Берлинская жара» погрузит в тайную игру шпионов времён Великой Отечественной
Никаких затянутых сезонов: 5 мини-сериалов в жанре триллера, которые держат в напряжении до титров — высокие рейтинги
Amazon поставил точку: продолжения сериала «Лихачи» не будет, и вот почему
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
