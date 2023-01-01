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Разворот, 2020
2020 / Великобритания
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Жанр:
ужасы
триллер
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О фильме
Люси пытаются обратно заманить в то место, которое она совершенно не помнит.
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Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2020
Возраст
18+
Режиссер
Манго Бенсон
В ролях
Холли Уэстон
Дэниэл О’Мира
Ромэн Леви
Джессика Гилл
Эми Коттер
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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