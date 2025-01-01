«Великолепный век» не показал главное: для чего султан Сулейман провел 40 дней в заточении

60 серий, но уже без Никиты Волкова: «Постучись в мою дверь в Москве 2» получил точную дату выхода и новых актеров

«Малыш на драйве» плюс «Настоящая любовь» — вот что напоминает новый новая комедия от Netflix

Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»

Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря

«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше

Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой

Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так

У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»

Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие