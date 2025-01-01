Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Записки осени Записки осени, 2023: актеры и роли

Записки осени, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Трой Скот Troy Scott
В ролях
Эшли Уильямс Эшли Уильямс Ashley Williams Люк МакФарлейн Luke Macfarlane Маркус Роснер Marcus Rosner Питер Порте Peter Porte Келси Лопес Kelsey Lopes
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
«Малыш на драйве» плюс «Настоящая любовь» — вот что напоминает новый новая комедия от Netflix
«Великолепный век» не показал главное: для чего султан Сулейман провел 40 дней в заточении
Режиссер первых фильмов о Поттере удивился, когда увидел кадры из перезапуска: «Мы все это уже делали!»
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше
Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие
«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа
«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше