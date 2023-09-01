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Человек-рысь
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Lynx Man

Человек-рысь, 2023

2023 / Финляндия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Юха Суонпяя
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек-рысь 1 постер
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