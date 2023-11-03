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Ji gong zhi xiang long jiang shi Мастер Кид 2021 / Китай
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Отзывы о мультфильме «Мастер Кид»

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Ануар Аджиев 3 ноября 2023, 15:51
Оценка
Идея интересная и подход хороший, но моментами в фильме словно есть какие то дыра в сценах(хотя я может просто придераюсь). Но если смотреть с детьми то он очень даже ничего. Если идёшь один, то 6/10,если с детьми, то 9/10.Это сугубо МОЁ мнение.
3 ноября 2023, 15:51 Ответить
Киноафиша.инфо 3 ноября 2023, 19:34
в ответ на сообщение Ануар Аджиев от 3 ноября 2023, 15:51
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
3 ноября 2023, 19:34 Ответить
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