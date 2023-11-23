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Киноафиша Новости Одинокий астронавт дружит с кенгуру в трейлере фантастической комедии «Лунный человек»

Одинокий астронавт дружит с кенгуру в трейлере фантастической комедии «Лунный человек»

23 ноября 2023 11:38
Одинокий астронавт дружит с кенгуру в трейлере фантастической комедии «Лунный человек»

Фильм уже собрал в мировом прокате $460 млн.

Прокатчик Base Development и компания Russian World Vision представили дублированный трейлер китайской фантастической комедии «Лунный человек», которая стала хитом мирового проката, заработав почти пять сотен долларов. В России картина режиссера и сценариста Чжана Чиюя выйдет 7 декабря.

Действие разворачивается в 2033 году. К Земле со стороны Марса направляется гигантский астероид, столкновение с которым неминуемо приведет к гибели человечества. Чтобы предотвратить катаклизм, люди обустраивают на Луне базу, чтобы с помощью специального оружия взорвать астероид и использовать естественный спутник Земли в качестве щита от осколков.

План дает сбой, когда выясняется, что астероид добрался до Земли быстрее, чем рассчитывали люди, поэтому пребывающая на лунной базе команда срочно эвакуируется. На Луне остается только забытый техник Дугу Юэ, который затем становится очевидцем столкновения астероида с Землей. Дугу Юэ уверен, что он — последний выживший человек, не зная, что есть и другие уцелевшие, которые наблюдают за ним в прямом эфире, но не могут наладить с ним контакт. Единственным другом Дугу Юэ на Луне становится рыжий кенгуру.

Главные роли в фильме сыграли Шэнь Тэн, Ма Ли, Чан Юань, Хуан Цзытао, Ли Чэнжу, Хуан Цайлунь, Джеки Ли, Хао Хань. Над сценарием вместе с Чиюем работал Чо Сок.

Фото: Base Development, Russian World Vision
Елена Королева
Елена Королева
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