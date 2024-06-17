Меню
Лунный человек - минутный трейлер
Лунный человек. Минутный трейлер

Лунный человек. Минутный трейлер

Дата публикации: 23 ноября 2023
Лунный человек – 2033 год. Чтобы защитить Землю от потока астероидов, на Луне был построен комплекс специальных сооружений. Обычный техник Дугу прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала, и астероиды устроили на Земле глобальный катаклизм, стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним человеком во Вселенной и не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается сосед- большой рыжий кенгуру.
Weteran Mc 17 июня 2024, 23:44
Оценка
Довольно интересная и очень добрая комедия, хоть местами немного туповатая. Но посмотреть можно. Моя оценка: 7 из 10. 👍
17 июня 2024, 23:44 Ответить
6.4 Лунный человек
Лунный человек комедия, фантастика, 2022, Китай
