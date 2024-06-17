Лунный человек
– 2033 год. Чтобы защитить Землю от потока астероидов, на Луне был построен комплекс специальных сооружений. Обычный техник Дугу прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала, и астероиды устроили на Земле глобальный катаклизм, стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним человеком во Вселенной и не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается сосед- большой рыжий кенгуру.
