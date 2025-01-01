«Вор должен сидеть в тюрьме» — в книге Жеглов так не говорил: кто и зачем переписал его монолог в кино

Она ищет убийцу, он — себя: турецкий мини-сериал «Темная комната» закручивает сюжет похлеще «Настоящего детектива»

«Поднятие уровня в одиночку» осталось позади: новое аниме Netflix уже набрало 96% у критиков на Rotten Tomatoes и порвало чарты

Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери

$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит

Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему

«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны

«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим