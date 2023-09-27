Джесси Бакли одновременно любит двух мужчин в трейлере романтического фильма «Ногти»

Стрим-сервис Apple TV+ представил первый трейлер научно-фантастической картины о любви «Ногти», главные роли в котором сыграли номинанты на «Оскар» Джесси Бакли и Риз Ахмед, а также звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт.

Действие фильма развернется в недалеком будущем. В центре сюжета — пара в лице Анны (Бакли) и Райана (Уайт), которые прибегают к математической и технически реализуемой процедуре, чтобы выяснить, действительно ли они любят друг друга. Люк Уилсон воплотил мужчину по имени Дункан, который возглавляет Институт любви. Анна решает поступить на работу в этот Институт. Ее ментором на новом месте становится Амир (Ахмед). Чем больше времени Анна проводит вместе с Амиром и в лаборатории, тем чаще она задается вопросом, можно ли быть влюбленной в двух людей одновременно.

Режиссером и соавтором картины является грек Христос Нику. В команду продюсеров вошла двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт. «Ногти» — первый англоязычный проект в карьере Нику. Увидев на Венецианском кинофестивале его фильм «Яблоки», Бланшетт обратилась к режиссеру на предмет того, может ли она сыграть в его следующей картине. Когда подходящей роли не нашлось, Бланшетт предложила свои услуги в качестве продюсера.

«Ногти» выйдут в ограниченный прокат в США 27 октября. На стриминге фильм появится 3 ноября.