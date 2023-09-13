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Постер фильма Красная Шапочка находит труп
5.3
Красная Шапочка находит труп - Трейлер
Киноафиша Фильмы Красная Шапочка находит труп
5.3

Красная Шапочка находит труп

, 2023
Akazukin, tabi no tochu de shitai to deau
Япония / приключения, комедия, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Красная Шапочка находит труп
5.3
Красная Шапочка находит труп - Трейлер
Красная Шапочка находит труп  Трейлер

О фильме

Детектив Красная Шапочка расследует преступления в сказочной стране.

В ролях

Канна Хасимото
Канна Хасимото
Little Red Riding Hood
Мидзуки Ямамото
Мидзуки Ямамото
Мидорико Кимура
Таканори Ивата
Prince
Юко Араки
Юко Араки
Cinderella
Нацуна Ватанабэ
Юми Вакацуки
Масаки Кадзи
Томохару Хасэгава
Цуёси Муро
Цуёси Муро
Мирэи Киритани
Режиссер Юити Фукуда
Сценарист Aito Aoyagi, Юити Фукуда, Tetsuo Kamata
Композитор Nobuaki Nobusawa, Mayuka Sakai, Эйси Сэгава
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 сентября 2023
Премьера в мире 13 сентября 2023
Производство Credeus, TV Asahi Productions
Другие названия
Akazukin, tabi no tochû de shitai to deau., Once Upon a Crime, Érase una vez un asesinato, Il était une fois... un crime, Akazukin, tabi no tochu de shitai to deau, Bir Zamanlar Suç, Czerwony Kapturek na tropie, Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bűntény, Em uma Terra Muito Distante... Havia um Crime, Es War Einmal Ein Verbrechen, Pátrání za devatero horami, Thám Tử Quàng Khăn Đỏ, Красная шапочка выходит на след, Красная Шапочка находит труп, Червона Шапочка знаходить труп, 從前從前謀殺案, 神探小紅帽, 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。, روزی روزگاری جنایت, 神探小红帽, Volt Egyszer Egy Bűntény

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 ноября 2024

Трейлеры фильма

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Красная Шапочка находит труп - Трейлер
Красная Шапочка находит труп Трейлер
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Отзывы о фильме

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