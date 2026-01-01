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Мидзуки Ямамото
Mizuki Yamamoto
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Персоны
Мидзуки Ямамото
Мидзуки Ямамото
Mizuki Yamamoto
Дата рождения
18 июля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Рост
167 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
,
Путешественник
Биография Мидзуки Ямамото
Родилась 18 июля 1991 года. Фукуока, Япония.
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Популярные фильмы
6.5
Фэйбл
(2019)
5.6
Проклятые. Противостояние
(2016)
5.2
Красная Шапочка находит труп
(2023)
Фильмография Мидзуки Ямамото
5.3
Красная Шапочка находит труп
Akazukin, tabi no tochu de shitai to deau
приключения, комедия, криминал
2023, Япония
Смотреть трейлер
Страшный человек
комедия, ужасы, дорама
2022, Япония
6.5
Фэйбл
Za Faburu
боевик, комедия
2019, Япония
5.6
Проклятые. Противостояние
Sadako vs. Kayako
ужасы, триллер
2016, Япония
Смотреть трейлер
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