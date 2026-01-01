Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мидорико Кимура
Midoriko Kimura
Мидорико Кимура
Мидорико Кимура
Midoriko Kimura
Дата рождения
15 октября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.6
Дневник Умимати
(2015)
7.2
Под открытым небом
(2020)
6.4
Термы Рима
(2012)
Фильмография Мидорико Кимура
6
5.3
Красная Шапочка находит труп
Akazukin, tabi no tochu de shitai to deau
приключения, комедия, криминал
2023, Япония
Смотреть трейлер
7.2
Под открытым небом
Subarashiki sekai
криминал
2020, Япония
6.4
Преступник для прокурора
Kensatsu gawa no zainin
детектив, криминал
2018, Япония
7.6
Дневник Умимати
Umimachi Diary
драма
2015, Япония
5.6
Это я, это я
Ore Ore
комедия, драма, триллер, фантастика
2013, Япония
Смотреть трейлер
6.4
Термы Рима
Terumae romae
фантастика, комедия
2012, Япония / Италия
