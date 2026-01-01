Оповещения от Киноафиши
Мидорико Кимура Midoriko Kimura
Киноафиша Персоны Мидорико Кимура

Мидорико Кимура

Midoriko Kimura

Дата рождения
15 октября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Дневник Умимати 7.6
Дневник Умимати (2015)
Под открытым небом 7.2
Под открытым небом (2020)
Термы Рима 6.4
Термы Рима (2012)

Фильмография Мидорико Кимура

Жанр
Год
Красная Шапочка находит труп 5.3
Красная Шапочка находит труп Akazukin, tabi no tochu de shitai to deau
приключения, комедия, криминал 2023, Япония
Смотреть трейлер
Под открытым небом 7.2
Под открытым небом Subarashiki sekai
криминал 2020, Япония
Преступник для прокурора 6.4
Преступник для прокурора Kensatsu gawa no zainin
детектив, криминал 2018, Япония
Дневник Умимати 7.6
Дневник Умимати Umimachi Diary
драма 2015, Япония
Это я, это я 5.6
Это я, это я Ore Ore
комедия, драма, триллер, фантастика 2013, Япония
Смотреть трейлер
Термы Рима 6.4
Термы Рима Terumae romae
фантастика, комедия 2012, Япония / Италия
