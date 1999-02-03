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Канна Хасимото
Канна Хасимото
Kanna Hashimoto
О персоне
Фильмография
Канна Хасимото
Kanna Hashimoto
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Дата рождения
3 февраля 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Канны Хасимото
Родилась 3 февраля 1999 года. Фукуока, Япония.
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Фильмография Канны Хасимото
Царство
драма, боевик, военный, исторический
2019, Япония
6.0
Гинтама 2
фантастика, боевик, комедия, приключения
2018, Япония
6.0
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