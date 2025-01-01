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Киноафиша Фильмы Салаар: часть 1 - Примирение Салаар: часть 1 - Примирение, 2023: актеры и роли

Салаар: часть 1 - Примирение, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Прашантх Нил Prashanth Neel С.С. Раджамули С.С. Раджамули S.S. Rajamouli
В ролях
Прабхас Прабхас Prabhas Притхвирадж Сукумаран Prithviraj Sukumaran Шрути Хасан Shruti Haasan Джагапатхи Бабу Jagapathi Babu Равина Тандон Raveena Tandon Яш Yash Шрия Редди Sriya Reddy
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