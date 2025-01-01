Японский и китайский «Доктора Хаусы» лечат так, что западный Грегори бы удивился — ловите 2 крутых хита на вечер

«Просто женщина, изображающая сыщика»: зрители определились, кто лучше — Спасская или Каменская

Эдди Мёрфи уже не тот: свежая комедия с его участием получила провальные 33% свежести и презрительное «фи» от зрителей

Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа

55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне

Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет

Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)

«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»

Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно