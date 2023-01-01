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О персоне
Фильмография
Клер Надо
Claire Nadeau
Киноафиша
Персоны
Клер Надо
Клер Надо
Claire Nadeau
Дата рождения
1 июня 1945
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Клер Надо
Родилась 1 июня 1945 года.
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Популярные фильмы
5.6
100 миллионов евро
(2011)
4.6
День выборов по-французски
(2018)
4.6
Сестра, действуй!
(2022)
Билеты
Фильмография Клер Надо
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2022
2018
2011
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
4.6
Сестра, действуй!
Juste ciel!
комедия
2022, Франция
Билеты
4.6
День выборов по-французски
Les Tuche 3
комедия
2018, Франция
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•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
5.6
100 миллионов евро
Les Tuche
комедия
2011, Франция
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