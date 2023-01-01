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Клер Надо
Клер Надо Claire Nadeau
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Клер Надо

Claire Nadeau

Дата рождения
1 июня 1945
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист

Биография Клер Надо

Родилась 1 июня 1945 года. 

Популярные фильмы

100 миллионов евро 5.6
100 миллионов евро (2011)
День выборов по-французски 4.6
День выборов по-французски (2018)
Сестра, действуй! 4.6
Сестра, действуй! (2022)

Фильмография Клер Надо

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Сестра, действуй! 4.6
Сестра, действуй! Juste ciel!
комедия 2022, Франция
Билеты
День выборов по-французски 4.6
День выборов по-французски Les Tuche 3
комедия 2018, Франция
100 миллионов евро 5.6
100 миллионов евро Les Tuche
комедия 2011, Франция
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