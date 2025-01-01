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Ём Хе-ран
Ём Хе-ран Yeom Hye-ran
Киноафиша Персоны Ём Хе-ран

Ём Хе-ран

Yeom Hye-ran

Дата рождения
1 января 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Йосу, Республика Корея

Популярные фильмы

Демон 8.0
Демон (2016)
Воспоминания из будущего 6.8
Воспоминания из будущего (2021)
Телефонные мошенники 6.6
Телефонные мошенники (2024)

Фильмография Ём Хе-ран

Жанр
Год
Все 14 Фильмы 7 Сериалы 7 Актриса 14
Район Сочхо
Район Сочхо
драма 2025, Южная Корея
В четырех стенах 6
В четырех стенах 84 Jegopmiteo
драма, триллер 2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
Метод исключения
Метод исключения Eojjeolsuga Eobsda
комедия, криминал, драма 2025, Южная Корея / Франция
Амазонский стрелок 5.5
Амазонский стрелок Amajon hwalmyeongsu
комедия 2024, Южная Корея
Телефонные мошенники 6.6
Телефонные мошенники Simin Deok-hee
боевик, комедия, криминал 2024, Южная Корея
Девушка в маске
Девушка в маске
драма, триллер 2023, Южная Корея
Мужик-медведь 5.1
Мужик-медведь Ungnami
боевик, комедия 2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
Торжество мести
Торжество мести
драма 2022, Южная Корея
Молитва
Молитва
драма, фантастика 2021, Южная Корея
Воспоминания из будущего 6.8
Воспоминания из будущего Naeilui gioek
драма, мистика, триллер 2021, Южная Корея
Мисс и миссис Коп 6.1
Мисс и миссис Коп Geolkapseu
боевик, комедия, криминал 2019, Южная Корея
Адвокат вне закона
Адвокат вне закона
драма, триллер 2018, Южная Корея
Вживую
Вживую
драма, триллер 2018, Южная Корея
Демон 8
Демон
драма, фэнтези, мелодрама 2016, Южная Корея
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
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