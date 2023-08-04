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Шала бандиттер
Киноафиша Фильмы Шала бандиттер Отзывы о фильме «Шала бандиттер»
Shala banditter Шала бандиттер 2023 / Казахстан
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Отзывы о фильме «Шала бандиттер»

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Aigul 4 августа 2023, 13:17
Оценка
Түсірілім өте ұнады. Сюжет бір бөлмеде болғанымен филімнің соңына дейін жалықпайсың. Күліп те алдық, жылап иа алдық.
Түсірген азаматтар мен фильмге түскен азаматтардың еңбегі 💯
Аллах разы болсын өмірден алынған жағдайлар
В почледнее врепя с удовольствием смотрю наших казахстанские фильмы
4 августа 2023, 13:17 Ответить
Киноафиша.инфо 4 августа 2023, 20:20
в ответ на сообщение Aigul от 4 августа 2023, 13:17
Қайырлы күн! Пікіріңіз үшін рахмет!
4 августа 2023, 20:20 Ответить
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