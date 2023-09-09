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Постер фильма Диван для мамы
6.5
Диван для мамы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Диван для мамы
6.5

Диван для мамы

, 2024
Mother Couch
США / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Диван для мамы
6.5
Диван для мамы - Трейлер
Диван для мамы  Трейлер

О фильме

Сюжет расскажет о женщине, которая приходит в магазин мебели, садится на зеленый диван и отказывается с него подниматься. Вернуть ее домой пытаются ее взрослые дети — братья Дэвид и Гриффит и их сестра Линда.

В ролях

Эллен Берстин
Эллен Берстин
Mother
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
David
Тейлор Расселл
Тейлор Расселл
Bella
Лэйк Белл
Лэйк Белл
Anne
Эрин Фритч
Рис Иванс
Рис Иванс
Gruffudd
Mar'Ques Woolford
Tom
Лара Флинн Бойл
Лара Флинн Бойл
Linda
Penelope Young
Bree
Ozzy Davidson
Young Lincoln
Shelby Lee Parks
Concerned Woman
Режиссер Никлас Ларссон
Сценарист Никлас Ларссон, Jerker Virdborg
Композитор Кристофер Бэр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 13 сентября 2024
Премьера в мире 9 сентября 2023
Дата выхода
13 сентября 2024 Испания 12
29 августа 2024 Италия
17 января 2025 Латвия (none)
5 июля 2024 США
11 октября 2024 Финляндия Tulossa
5 июля 2024 Швеция 11
17 января 2025 Эстония
Сборы в мире $50 163
Производство Fat City, Film i Väst, Lyrical Media
Другие названия
Mother, Couch, Mother Couch, La familia en el diván, Anne, Kalk!, Anyánk a kanapén, Divano di famiglia, Matka, kanapa, Mother, couch - äiti sohvalla, Диван для мамы

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 января 2025

Трейлеры фильма

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Диван для мамы - Трейлер
Диван для мамы Трейлер
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