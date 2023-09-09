Отзывы о фильме
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Сюжет расскажет о женщине, которая приходит в магазин мебели, садится на зеленый диван и отказывается с него подниматься. Вернуть ее домой пытаются ее взрослые дети — братья Дэвид и Гриффит и их сестра Линда.
|13 сентября 2024
|Испания
|12
|29 августа 2024
|Италия
|17 января 2025
|Латвия
|(none)
|5 июля 2024
|США
|11 октября 2024
|Финляндия
|Tulossa
|5 июля 2024
|Швеция
|11
|17 января 2025
|Эстония
Фильм основан на шведском романе 2020 года «Mamma i soffa» Йеркера Вирдборга.