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Постер фильма Big Crow
6.7
Big Crow - Трейлер
Киноафиша Фильмы Big Crow
6.7

Big Crow

, 2022
Big Crow
биография, документальный, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма Big Crow
6.7
Big Crow - Трейлер
Big Crow  Трейлер

В ролях

Chick Big Crow
CeCe Big Crow
Doni DeCory
Rayette Provost
Bryan Brewer
Joel Thunderhawk
Shayla Bravo
Chancey Witt
Raymond Eagle Hawk Jr.
Dorthy Sun Bear
Режиссер Крис Качор
Сценарист Inila Wakan
Композитор Крис Качор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 августа 2023
Премьера в мире 4 марта 2022
Производство 750 Productions
Другие названия
Big Crow

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Big Crow - Трейлер
Big Crow Трейлер
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