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Киноафиша Новости Перезапуск «Ворона» с Биллом Скарсгардом и певицей FKA Twigs выйдет в 2024 году

Перезапуск «Ворона» с Биллом Скарсгардом и певицей FKA Twigs выйдет в 2024 году

8 сентября 2023 13:41
Перезапуск «Ворона» с Биллом Скарсгардом и певицей FKA Twigs выйдет в 2024 году

Права на прокат фильма приобрела крупная студия.

Снятая еще в прошлом году перезагрузка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в главной роли наконец обзавелась студийным домом. Согласно Deadline, права на прокат мрачной экранизации комикса Джеймса О’Барра приобрела кинокомпания Lionsgate — релиз намечен на 2024 год (пока без конкретной даты). Детали сделки не разглашаются, однако журналистами удалось выяснить, что студия заплатила за проект некую восьмизначную сумму.

О сюжете пока сведений нет, но предполагается, что фильм будет близок к графическому первоисточнику и оригинальной ленте 1994 года с покойным Брэндоном Ли. Центральный персонаж — воскресший ради мести гитарист Эрик Дрейвен. Он возвращается к жизни, чтобы расквитаться с группой негодяев, убивших его невесту.

Режиссером выступил постановщик «Призрака в доспехах» и «Белоснежки и охотника» Руперт Сандерс. Сценарий написали Зак Бэйлин («Король Ричард», «Крид 3») и Уилл Шнайдер. Вместе со звездой дилогии «Оно» и «Джона Уика 4» в актерском составе задействованы певица FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Джордан Болджер, Сами Буажила и Лаура Бирн.

Съемки «Ворона» проходили в Чешской Республике на протяжении десяти недель. Бюджет составляет порядка $50 млн.

Фото: IMDb
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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