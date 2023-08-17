Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Четыре самосы Четыре самосы
Киноафиша Фильмы Четыре самосы
Four Samosas

Четыре самосы, 2022

2022 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 августа 2023
Премьера в мире 17 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Рави Капур
В ролях
Каран Сони
Каран Сони
Саммер Бишил
Саммер Бишил
Самрат Чакрабарти
Сонал Шах
Венк Потула
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Четыре самосы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
Главной звезде «Холопа» нашли неожиданную замену: такого поворота никто не ждал
Эту звезду реалити-шоу помнят гадким утенком: взгляните, что она с собой сотворила
Сюжет на злобу дня: последний фильм Меньшова так и не увидел свет
Люди с этими именами самые добрые и ранимые: убедитесь сами
«Обнимаю нашего новорожденного»: Якубович принимает поздравления
В этом фильме Гайдай дважды появился в кадре: его никто не узнал
Мужчины с этими именами терпеть не могут тратиться на своих вторых половинок
Август 2023-го побьет рекорды по изменам: в эти роковые дни мужей надо запереть дома
Самая высокая девушка в мире полюбила коротышку: их общее фото вызывает оторопь
Коллега испортил всю жизнь: почему Генка из «Кортика» ушел из кино
В 35 лет стал стариком: участи советского Халка не позавидуешь
Тест: кто вы из психопатов в кино?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше